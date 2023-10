Lukaku contro tutti. La Roma punta su di lui per la gara della svolta

Non parla nessuno. Né Mourinho tantomeno Inzaghi. [...] Da un lato tutti contro Lukaku. Dalla tifoseria nerazzurra agli ex compagni di squadra che non hanno fatto mancare negli ultimi giorni frecciate al belga. Hanno parlato tutti meno il diretto interessato, Romelu, che si è limitato a garantire ai compagni di sentirsi pronto alla grande sfida. E allora ci ha pensato Mourinho a proteggerlo. Anche Pinto ci ha provato, consapevole però che in campo toccherà a Lukaku. Big Rom è pronto a incrociare un altro ex, meno personaggio di lui ma non per questo meno importante. Il riferimento è a Mkhitaryan. [...] Ora se lo gode Inzaghi ma l'armeno, nonostante l'arrivo di Paredes, è una di quelle ferite che il portoghese non ha ancora rimarginato. Lo sciamano portoghese vuol dar seguito ad una prerogativa che gli ha regalato due gol contro lo Slavia e altre gioie nell'ultima trasferta di Cagliari. [...]

(Il Messaggero)