Lukaku-Belotti, la coppia del gol che ha tolto Mou dai problemi

Non saranno la coppia più bella del mondo, ma non c'è dubbio che Lukaku e Belotti, in campo insieme, hanno spreso tanti scettici e fatto felice Mourinho. Contro il Servette lo Special One aveva schierato l'attacco pesante: risultato? 4-0 con doppietta di Belotti e gol di Lukaku. A Cagliari, invece, è terminata 1-4 con doppietta di Lukaku e gol di Belotti.

Big Rom ha segnato 7 gol (5 in campionato e 2 in Europa League), per una media di uno ogni 86.5 minuti. Quando il belga è in campo, la Roma parte da 1-0. Anche la media del Gallo è alta infatti segna una rete ogni 99.5 minuti.

Quando i due giocano insieme è Belotti a giocare da centravanti puro, mentre Lukaku occupa una posizione un po' più decentrata verso destra. Il numero 90, abituato ad aprire gli spazi ai compagni, se gioca faccia alla porta può diventare ancora più devastante.

(corsera)