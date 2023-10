Lukaku, avvio sprint

Dopo una estate con la valigia in mano, Lukaku si è trovato in un luogo in cui non si aspettava di essere. A Roma, però, sembra essere felice e forse per questi il belga sta sfoderando un inizio di stagione folgorante. I cinque gol segnati in sette partite giocate, infatti, lo pongono sul podio delle sue prestazioni in carriera. Solo nel primo anno nel Manchester United - peraltro allenato da Mourinho - e nel secondo all'Inter ha fatto meglio. Nelle uniche due gare in cui non ha segnato, i giallorossi hanno perso, mentre quando lo ha fatto sono arrivate 4 vittorie su 5. Le sue reti quindi hanno portato 13 punti in 5 match fra campionato ed Europa League. Inoltre Romelu sta dimostrando di trovarsi bene con tutti i possibili partner che l'allenatore gli mette accanto: con Dybala forma una coppia quasi naturale, anche con El Shaarawy lo vedremo spesso, ma ciò che sorprende è il feeling con Belotti. La formula delle due torri, infatti, ha convinto.

(gasport)