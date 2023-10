Lukaku, Aouar, Azmoun, Zalewski: le Nazionali hanno portato sorrisi

LEGGO (F. BALZANI) - Un pieno di entusiasmo dopo giorni di vuoto, attesa e chiacchiere. Trigoria oggi riaprirà le porte ai tanti nazionali che in questa settimana hanno trovato gol e gloria lontano dalla capitale e che ora puntano al Monza per allungare la serie di vittorie della squadra di Mourinho. A partire da Lukaku che anche con il Belgio ha messo a segno due reti: la prima contro l'Austria, la seconda su rigore nel match sospeso dopo l'attacco terroristico contro la Svezia entrando così nella top 10 dei marcatori in nazionale. Doppietta e magie pure per Aouar nel 5-1 della sua Algeria contro Capoverde. Decisivo anche l'iraniano Azmoun che ha realizzato due gol nei 156 minuti giocati contro Qatar e Giordania e che ora spera di trovare maggiore spazio in giallorosso. Pollice in su per Ndicka con Sud Africa e Marocco e per Mancini tra i migliori contro Malta. Tornano alla base dopo essere stati impiegati senza infortuni Cristante, El Shaarawy (che fa sapere che querela Corona e chi lo tira in ballo nell'affaire scommesse) e Paredes. Sorrisi anche dagli under 21: assist e gran gol per Zalewski con la Polonia: passaggio vincente di Bove per Baldanzi con gli azzurrini. Al gruppo di oggi dovrebbero aggiungersi anche Smalling, Llorente e Sanches. Tutti e tre sembrano aver smaltito le problematiche fisiche di inizio stagione, ma nessuno dà piene garanzie di impiego per tre gare di fila in una settimana (Monza, Slavia e Inter). Quindi andranno gestiti, così come Dybala che lunedì svolgerà nuovi esami in vista dell'Inter. Entusiasmo, dicevamo. Quello che i tifosi non hanno mai perso come testimoniano i due nuovi sold out di stagione contro Monza e Slavia Praga: attese 120 mila persone in 4 giorni all'Olimpico.