Lukaku anti-Inter

LEGGO (F. BALZANI) - Ringrazia Nainggolan e Mourinho per l’arrivo a Roma, poi parte all’attacco. In quella zona dove fa la differenza, dove non lascia prigionieri. Romelu Lukaku si scatena anche di fronte ai microfoni e dal ritiro del Belgio non usa mezzi termini. "Alcune volte penso a LeBron James e a quella mentalità che ha di continuare e di sopportare. E anche quest’estate ci ho pensato spesso. Su di me si è detto e scritto molto, tante cazzate" ha spiegato l’attaccante riferendosi all’addio all’Inter e ai contatti con la Juventus - "Sapete che non mi piace girare intorno a un argomento. Parlerò a tempo debito, ma se dicessi davvero come è andata l’estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. La più grande sciocchezza che ho letto è che sarei dovuto andare in un club, ma non aveva alcun senso. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio".

Per fortuna della Roma: "Sto dando tutto me stesso alla Roma e al Belgio. E come potete vedere sono in buona forma e voglio continuare così. Nella capitale mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa. Devo ringraziare anche Radja Nainggolan per il contatto con la società. Mi ha informato molto bene sulla Roma e sui tifosi, me ne ha parlato meravigliosamente e aveva ragione. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con Mourinho prima di accettare". Lo score di inizio stagione è da urlo: 7 gol nelle prime 8 partite. Uno ogni 86’. Meglio aveva fatto solo Batistuta.

E il futuro? Il Chelsea ha già fissato il prezzo: 42 milioni. Una cifra non indifferente per un 31enne, ma che potrebbe essere attutita dall’inserimento nella trattativa di Abraham. Importante sarà anche la voglia di Lukaku che in estate ha detto no all’Arabia: "Sono stato onorato di questo interesse, ma non ero del tutto convinto. Il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa". Iniziativa lodevole, infine, da parte del club che ha deciso di contrastare il fenomeno del bagarinaggio. Su MyASR i tifosi potranno segnalare "comportamenti illeciti sulle piattaforme web che violano i termini e le condizioni di acquisto".