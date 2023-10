Lukaku a caccia del 13: l’Europa League è il giardino di casa sua

È il giardino di casa sua, la coppa in cui si trova più a suo agio. E forse è anche per questo che José Mourinho non ci rinuncerà neanche questa sera, perché quando il ferro è caldo va battuto sempre. Ed allora contro il Servette sarà proprio Romelu Lukaku a guidare l’attacco giallorosso, a caccia della seconda vittoria europea consecutiva. [...] Stasera, quindi, l’appuntamento con il gol per lui è praticamente prenotato. Davanti dovrebbe far coppia con uno tra Belotti ed El Shaarawy, con il Gallo in vantaggio nel ballottaggio sul Faraone. Ma a prescindere da chi andrà a comporre la coppia, Mou la sua certezze ce l’ha già. Si chiama Lukaku, appunto, uno «che segna come sempre e che non posso distruggere da allenatore scarso quale sono», come ha detto ironicamente dopo il Frosinone.

(Gasport)