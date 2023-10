L'occasione presa al volo e quella sfida per una scritta

E così, anche su questo, si è acceso il derby. Perché ha fatto molto discutere, e ha irritato il Campidoglio, la decisione della Roma di ospitare sulle proprie maglie - attraverso un accordo biennale con "Riyadh Season" - il nome della principale rivale della Capitale nella corsa a Expo. [...] E anche se non sarà certo uno sponsor a decidere il voto, da più parti c'è chi ha preso la palla al balzo per rimproverare alla società giallorossa almeno una scarsa considerazione, una scarsa attenzione, agli interessi della città. [...] Non sarà, come detto, una scritta o un'inquadratura a convincere i 181 membri della Bie. Sarà curioso, il 12 novembre, a 15 giorni dalla votazione per l'assegnazione dell'Expo, vedere Lazio e Roma di fronte a metà campo. Con i loro sponsor sul petto.

(gasport - A. Vocalelli)