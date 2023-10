Lo sponsor è un caso. Expo e petrodollari: il club si lega a Riad che duella con Roma. Il Comune insorge

Politica, petrodollari e polemiche. Il calcio del Terzo Millennio, ormai, muove troppi interessi per sfuggire ai retroscena. Così il nuovo “main sponsor” della Roma ieri ha fatto deflagrare tensioni fra la società e le istituzioni locali (Comune e Regione) i cui effetti collaterali si vedranno solo nel tempo. [...] Il problema, comunque, è un altro: chi è il nuovo partner della società giallorossa? La «Riyadh Season», cioè uno dei maggiori festival d’intrattenimento al mondo, che nel 2022 ha avuto 10 milioni di visitatori. Morale: la squadra di Mou darà nuova visibilità all’Arabia Saudita proprio quando Roma e Riad (insieme alla sudcoreana Busan) sono in corsa per aggiudicarsi l’Expo 2030, che avrà un impatto economico per la vincente valutato intorno ai 10 miliardi di euro. La votazione dei 180 Paesi aderenti arriverà il 28 novembre a Parigi. [...] Anche se non sarà certo una maglia ad influenzare il voto degli ambasciatori dei 180 paesi aderenti al Bureau International des Expositions, il nome della principale rivale della capitale per la sfida di Expo comunque apparirà sulle magliette della Roma ed ovviamente la cosa non può far piacere. Finita qui? Non proprio. Tra l’altro, ancora più furibondi erano alla Regione, neppure avvisati in anticipo e che ci tenevano a ricordare come una parte dei finanziamenti per le infrastrutture utili anche al nuovo stadio della Roma, a Pietralata, potrebbero venire anche dall’aggiudicazione dell’Expo. [...]

(Gasport)