Lo show di Mourinho in tribuna stampa: “C’è un fischietto anche per me?”

“Avete un fischietto anche per me?”. Non poteva mancare la battuta di José Mourinho. Quando a sorpresa ha deciso di assistere alla gara dalla tribuna, tra spogliatoi e ascensore che lo ha condotto al secondo piano del Meazza, ha incrociato “uomini” dell’Inter ai quali ha rifilato subito la battuta polemica. (...) È rimasto 39 minuti, il tempo di incassare i cori d’affetto dei tifosi che lo hanno visto. Poi è sparito. Il colpaccio gli stava quasi riuscendo grazie a Cristante che stava per segnare il gol dello 0-1 nell’unica azione offensiva giallorossa. L’aveva preparata così José: difendersi per almeno due terzi della gara e poi sferrare l’attacco con le ultime energie rimaste. (...)

(Il Messaggero)