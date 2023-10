Llorente c'è, Smalling ancora fuori

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Llorente torna in gruppo, Smalling e Sanches ancora ai box. Ieri, a tre giorni dal ritorno in campionato contro il Monza, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per la quarta seduta settimanale. Mourinho può sorridere, dopo due settimane con solo tre calciatori di movimento a disposizione - Belotti, Karsdorp e Spinazzola, visti i 15 giallorossi convocati con le nazionali - il tecnico portoghese ha infatti visto il centro sportivo Fulvio Bernardini ripopolarsi. Parte del gruppo, di ritorno dai rispettivi impegni, ha svolto lavoro di recupero in palestra, mentre sul campo principale si sono rivisti Mancini, Celik, Aouar, Kristensen, Pisilli e soprattutto Diego Llorente, che è tornato insieme ai compagni dopo aver smaltito l'infortunio al flessore della coscia destra accusato nella trasferta di Genova a fine settembre, dove fu costretto ad alzare bandiera bianca dopo meno di mezz'ora. Il centrale spagnolo sarà così arruolabile per la sfida di domenica contro il Monza, mentre saranno nuovamente assenti Smalling e Renato Sanches. Entrambi ieri non hanno preso parte alla seduta con il resto della squadra, continuando a lavorare sui rispettivi infortuni. Il difensore inglese è ancora alle prese con il problema tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale e, dopo il test fisico che non ha dato le risposte sperate prima della trasferta con il Cagliari, l’ex Manchester United lavora per rimettersi a disposizione il prima possibile anche se la convocazione per domenica resta un miraggio.