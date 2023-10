L'Europa, Lukaku e Belotti faranno felici la Roma e Mou

La Roma prima santifica il nuovo sponsor: sulle maglie c'è Riyadh Season, che ha fatto arrabbiare il Comune in vista di Expo 2030. Poi festeggia la striscia record di Romelu Lukaku: in gol (totale 17) nelle ultime 13 presenze in questa competizione, con Anderlecht, Everton, Inter e Roma. Infine si rammarica per l'ennesimo infortunio muscolare di Pellegrini, che entra nella ripresa, serve un assist e segna un gol in 11' ma poi esce sconsolato. Si è rischiato troppo a mandarlo in campo? Mourinho, squalificato in tribuna e con lo smartphone per fotografare prima dell'inizio l'ennesimo sold out all'Olimpico, aveva provato a limitare i danni con una staffetta con Aouar. Non c'è riuscito e gli infortuni giallorossi sono indubbiamente un caso. […] È fondamentale avere riserve pronte a dare tutto quando sono chiamate in causa e il Gallo ha fatto in pieno il suo dovere. La Roma ha perso una sola volta in casa nelle ultime 27 gare europee: lo scorso anno contro il Betis. Con il 4-0 al Servette sale a 20 vittorie e 6 pareggi. Si aspettano avversari più probanti, ma i numeri sono numeri.

(Corsera)