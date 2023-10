Le voci su El Shaarawy e Casale: pronta la querela per Corona

Da un'emittente televisiva all'altra, allargando la lista dei nomi di presunti calciatori coinvolti nella vicenda scommesse. Il controverso ruolo di Fabrizio Corona e della sua rumorosa inchiesta parallela a quelle di Procura di Torino e Procura Federale continua a catalizzare l'attenzione. (...) «Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle scommesse mentre palleggiano. Allora li faccio a voi i nomi. Tiro fuori El Shaarawy (Roma, ndr), non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l'ho accennato in studio. Casale (Lazio), che ha litigato con l'Under2l, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti (Juve), di cui ha parlato Fagioli». Immediate le reazioni. E le smentite, secche. Dalla Procura di Torino sono filtrate notizie riguardo l'assenza di evidenze in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illecita dei tre calciatori in questione. (...) Chiara la posizione dei legali di Stephan El Shaarawy: «Non ha nulla da spartire con le scommesse di qualunque tipo. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo: pronti a querelare.»

(La Stampa)