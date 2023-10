Le tre maglie sono già da record

Roma e Adidas, una straordinaria sinergia già in questi primi mesi di lavoro. E a goderne sono soprattutto i tifosi tra maglie da gioco, training kit e tanto altro materiale extra campo e che sta spopolando tra gli appassionati di calcio e non solo. La sintonia tra le due aziende sta portando ai risultati sperati e al raggiungimento di obiettivi importanti sia in Italia che all'estero. Prima i numeri, che più di tutti raccontano quanto la sinergia tra la Roma e l'Adidas stia funzionando nel migliore dei modi. I tre kit di questa stagione hanno una percentuale di vendita maggiore del 30% rispetto a un anno fa. Ad oggi sono state già superate tutte le magliette (ma anche i pantaloncini e i calzettoni) della stagione passata. […] Il kit home, cioè quello classico giallorosso, è il primo che è stato lanciato da Adidas e Roma e anche quello che ha venduto di più, ma da quando è stata rivelata la maglia nera c'è stato il sorpasso. Nel senso che il terzo kit, da quando è sul mercato, è stato quello più richiesto e ogni settimana è il più venduto dei tre. Richieste, tra l'altro, altissime, anche in questo caso con un numero che dice tutto: la domanda si è raddoppiata rispetto a un anno fa. Ed è per questo che a volte nella richiesta dei numeri o delle commerce c'è qualche tempo di attesa un po' lungo. Tutto, però, assolutamente comprensibile, visto che erano anni che la Roma non vendeva così tante maglie. Probabilmente dall'ultimo anno di Totti (2016-2017) e non serve neppure spiegare perché. [...]

(Corsport)