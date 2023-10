Le sette vite di Josè

La ragion pura di Mourinho sta, come quella di Kant, tra coscienza delle possibilità e quella dei limiti. La Roma del “filosofo” portoghese è un esercizio di razionalità tattica, sostenibilità agonistica, misura dell’azzardo creativo. Tutto da tentare e nulla da rischiare. Di questi ingredienti è fatta una partita perfetta, che vale il punteggio pieno, tre su tre, in Europa League e l’allungo sui rivali di Praga. Alla vigilia della supersfida di San Siro contro l’Inter capolista, una prestazione come quella vista ieri tira su il morale. [...] Gli otto gol di Romelu in dieci partite, tra campionato ed Europa League, dicono tutto il rinascimento di un attaccante che soffre le tensioni dell’ambiente come pochi. Non a caso le prestazioni delle ultime due stagioni a Milano e a Londra sono imparagonabili con lo scoppiettante esordio giallorosso. Segno che Mourinho continua a spalmare il suo collante di fiducia, di energia, di solidarietà nel gruppo. Intendiamoci, la Roma è ancora a galleggiare al settimo posto con cinque punti in meno dell’anno scorso, ma se ha vinto di fila le ultime cinque gare (tra l’Italia e l’Europa) vorrà dire qualcosa? [...]

(Corsport)