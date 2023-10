Le rivelazioni di Corona: «Ci sono altri 10 giocatori e 5 squadre coinvolte»

«Vai vai vai con Zalewski, mettilo mettilo». «Un momento Fabrizio, sto potenziando il sito». «Muoviti Domenico!». «Luca, i pezzi... mi raccomando le storie in evidenza». Comanda, smanetta, scalpita. C'è da diffondere il nome dell'esterno della Roma coinvolto, tutti devono essere pronti allo scoop e lui, Fabrizio Corona, non sta nella pelle. «Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine». Una bomba dietro l'altra. «Sto spaccando l'Italia». (...) «Domenico, ti prego, abbiamo cinque milioni di persone, attaccami quel sito», si scalda parlando con uno dei suoi uomini collegati dalla sede di Dillingernews, l'ultima creatura, dove lavorano in dodici fra giornalisti, dirigenti e segretarie. Siamo in questo loft milanese che è la sua casa. Esce da una stanza una bella e silenziosa ragazza: «Questa è Sara, mia moglie, ha 23 anni, io 50,, stiamo insieme da due (...) La polizia l'ha sentito giovedì come persona informata sui fatti e dopo qualche ora gli agenti si sono presentati a Coverciano a consegnare l'avviso di garanzia a Tonali e Zaniolo. «Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell'Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera...». Nessuna talpa, fra gli investigatori, assicura: «Solo lavoro giornalistico». Annuncia fuochi d'artificio per la settimana prossima. «Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie... è lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato... lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca». (...)

(corsera)