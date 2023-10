Le due certezze giallorosse: Lukaku e un Belotti tutto nuovo

La comodità di iniziare le partite già in vantaggio di un gol. Una fortuna da circa 20 milioni di euro che la Roma si è voluta regalare, a peso d'oro, per una stagione. Perché con Romelu Lukaku il campo è in discesa. Con la palla al belga il gol prima o poi arriva. Ieri la quinta conferma stagionale nelle ultime sei partite che sblocca il match contro il Servette, diventato una simil esibizione nel secondo tempo. Tredicesimo gol consecutivo in Europa League per Lukaku. […] La Roma si gode un altro Andrea Belotti, finalmente sano e allenato, deresponsabilizzato dall'obbligo del gol e con un ruolo ben preciso. Una condizione nuova che ha fatto rinascere Belotti, dopo una prima stagione in giallorosso da incubo. [...]

(La Repubblica)