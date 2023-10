Le chat sulle scommesse tra Fagioli e Bonucci

Non era un segreto la "malattia" di Fagioli. La conoscevano due compagni di squadra, che a credere alle chat nelle mani della polizia scommettevano con lui. Agli atti ci sarebbero conversazioni tra il giovane centrocampista della Juventus e Bonucci sul tema scommesse. Il difensore, ora all'Union Berlino, non era il solo; infatti sono in corso accertamenti su altri tesserati non calciatori (uno farebbe dello staff tecnico, ma non si tratta di Allegri). Non era un segreto nemmeno per gli allibratori, che hanno incassato in pochi mesi più di un milione di euro. Fagioli era disperato per le cifre perse e chi lo spingeva nel burrone approfittava della sua disperazione.

Le chat continuano a essere rivelatrici. Da quegli scambi di messaggi emergerebbero i nomi di altri due giovani stranieri della Juventus. Inoltre è certo che Tonali e Zaniolo giocassero su siti illegali, meno che si limitassero a casinò online, poker e blackjack. Nelle conversazioni la polizia ritiene di aver trovato elementi che lasciano pensare agli inquirenti che anche i due azzurri partecipassero alle puntate sul calcio.

(La Repubblica)