L’avvio super del gigante belga. E con lui la Roma trova gol a raffica

Lukaku come Batistuta? Per qualcuno si, per qualcun altro ancora no. Di certo a Roma se c’è un campione a cui pensano tutti oggi quando guardano il centra vanti belga è proprio il Re Leone. L’uomo che nel 2000/01 contribuì in modo decisivo alla conquista del terzo scudetto giallorosso. Se poi Romelu sia più forte o più decisivo di Gabriel Omar è anche complicato dirlo, visto che è cambiato tanto. Di certo, però, sono due che hanno avuto un impatto devastante sul Roma. Tanto è vero che con la doppietta segnata domenica scorsa a Cagliari il belga ha segnato cinque gol nelle sue prime sei presenze in Serie A con Roma. E, nell’era dei tre punti a vittoria, tra i giocatori che hanno esordito in giallorosso ce n’è stato solo uno che ha fatto meglio di lui: proprio Gabriel Omar Batistuta. [...] Lukaku adesso proverà a rendere ancora più bello questo suo inizio di stagione e lo farà al fianco di uno come Andrea Belotti, che per un po’ prenderà il posto di Paulo Dybala al suo fianco. I due hanno già giocato insieme proprio contro il Servette, con il doppio centravanti. “Hanno fatto tanti gol insieme, ma dobbiamo servirli meglio, soprattutto da parte dei nostri quinti”, ha detto Mou a fine gira. Romelu vuole continuare a segnare, per migliore ancora di più la sua partenza giallorossa.

(gasport)