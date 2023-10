La verità di Lukaku

Mancava una pagina in più, tanto per rendere tutto ancora più intricato. È arrivata ieri, direttamente dal Belgio, dove Romelu Lukaku è in ritiro con la sua nazionale per preparare la partita di domani in casa dell'Austria. [...] "La maggior parte delle persone qui mi conosce, parlerà a tempo debito, al momento giusto. L'estate scorsa non mi sono mai preoccupato che le cose non potessero andare bene, ma in tanti hanno parlato al posto mio. E se dicessi davvero come è andata, tutti rimarrebbero scioccati". [...]

"Cinque anni fa sarei potuto esplodere, adesso non spreco energie per questo". [...] Poi la lunga trattativa con la Juventus e la firma con la Roma: "Con i giallorossi mi sono trovato subito bene, fin dall'inizio della trattativa. Devo ringraziare Nainggolan per il contatto con il club, mi ha informato molto bene sulla Roma e sui suoi tifosi. E prima di firmare ho parlato spesso con Mourinho. Sono come LeBron James, gioca da tanti anni e ha dovuto sopportare molte cose". [...] "Anche io rispondo sul campo. E ora sono concentrato sulla Roma e sul Belgio". [...]

(gasport)