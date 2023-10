La Roma torna con Lukaku

Mourinho sostiene di non essere il (solo e unico) problema della Roma, di sicuro deve essere la soluzione. I tre punti contro il Frosinone sono la prima pillola della cura, il primo passo verso la guarigione, che va testata contro il Servette e il Cagliari. Il percorso è ancora lungo: troppi giocatori non sono al meglio ed è tanta la paura di non essere se stessi per esprimere un calcio di sostanza e qualità, infatti la squadra vive di giocate e non di gioco riconoscibile. Lo Special One contro il Frosinone si è affidato alla terapia conservativa e Cristante si è abbassato in difesa, inserendo Bove a centrocampo. L'infortunio di Romagnoli ha cambiato l'equilibrio dei ciociari e i giallorossi ne hanno approfittato con Lukaku, il quale ha spedito in rete l'assist di Dybala. Nel reparto arretrato la Roma ha rischiato, ma la squadra ha dimostrato di avere un atteggiamento più combattivo rispetto alle gare precedenti. Nella ripresa gli uomini di Mourinho hanno chiuso il match con Pellegrini, bravo a trasformare in rete la punizione calciata da Dybala.

(Il Messaggero)