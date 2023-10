La Roma, sulle maglie Riad Sponsor

[…] Sulle maglie di Lukaku & Co., dovrebbe comparire la scritta «Visit Riad» o «Experience Riad». La capitale saudita è la rivale di Roma per l'organizzazione di Expo 2030 e la campagna elettorale si concluderà il 28 novembre, quando i 179 stati membri del Bie decideranno la sede. Poiché la Roma tratta quotidianamente con il Campidoglio, anche e soprattutto per il nuovo stadio di proprietà a Pietralata, c'è chi ha visto la mossa come uno sgarbo, con basso livello di gradimento in Comune. Verità? Leggenda metropolitana? Business is business, ma in questo caso con regole precise. Sarebbero stati i sauditi a cercare la Roma e non viceversa.

(corsera)