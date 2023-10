La Roma si sveglia. Servette ko

[...] La Roma stritola il Servette nel primo quarto d'ora della ripresa, quando lo infila tre volte a distanza così ravvicinata da non concedere il tempo di reazione. Nella prima parte va al minimo e rischia due volte in avvio, poi prepara la vendemmiata, affinando soprattutto i movimenti degli attaccanti. Senza Dybala e nemmeno Pellegrini, entrambi in panchina, Mourinho posiziona due prime punte: tra Lukaku e Belotti è il primo a occupare di più la porzione centrale dell'attacco, mentre il Gallo svaria, va a cercare spazio sulle fasce al fine di evitare intasamenti e frontali con le truppe del Servette accampate sul limite dell'area. Non potrà essere un Dybala, come ribadisce poi Mou, come qualità, e si sapeva. Ma Belotti ci mette quantità e voglia. La prima rete arriva per un suo recupero su Vouilloz, che non si accorge del romanista in agguato. Anche alla fine del tempo è ancora l'azzurro a servire al belga, sempre da destra, la comodità del raddoppio, ma stavolta Vouilloz riesce a deviare. Per struttura fisica ed estate senza impegni, è naturale che a Lukaku non vengano concesse pause in modo da portare al massimo il suo motore. [...]

(Gasport)