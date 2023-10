La Roma di Mou va di fretta

Come si prepara Romelu Lukaku al ritorno a San Siro dove verrà rumorosamente accolto da traditore? Segnando. E l'ottavo gol in dieci partite giallorosse non può che mantenere alta fiducia e spavalderia. […] Nella ripresa il belga, in gol per la 14ª gara di Europa League consecutiva, sfiora il tris dopo un'ora e poi rallenta, cominciando a pensare all'Inter, fino al cambio nel finale. La squadra lo segue, lascia qualche pallone di troppo sulla trequarti con il teorico rischio di far rientrare in partita lo Slavia, ma a parte su un erroraccio di Schranz non sente troppi brividi. […] La Roma ha anche il merito di non chiudersi troppo subito dopo le due reti, mentre nella seconda parte va più di controllo. Lo Slavia si presentava da primo del girone per la differenza reti, nei due match vinti aveva segnato otto volte senza mai prenderne. Adesso deve inseguire. […] La Roma ora ha un vantaggio inattaccabile e deve evitare di compromettere tutto a Praga.

(Gasport)