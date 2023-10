La Roma cala il poker. Tutto facile col Servette, Pellegrini di nuovo ko

Buona la prima col nuovo sponsor Riyadh Season, la prima all'Olimpico in questa Europa League, la seconda nel girone che ora la Roma guida a punteggio pieno insieme allo Slavia Praga, in attesa dello scontro diretto del 26, sempre in casa. Ma nonostante il 4-0 Mourinho, che ha seguito la partita dalla tribuna stampa per la prima volta, non è soddisfatto. «Il primo tempo è stato orribile, non mi è piaciuto per niente, ero in una posizione perfetta per vedere la partita: eravamo troppo passivi, facevamo poco movimento. Nel secondo tempo è cambiato l'atteggiamento». Lukaku ha aperto la partita, Belotti ha realizzato una doppietta. «Quando giochiamo senza Dybala ci manca la fantasia, un conto è giocare con lui e un conto è senza: quando ci sono due attaccanti d'area di rigore abbiamo più presenza, più fisico. L'infortunio di Pellegrini? Ha enorme potenziale ma una storia clinica che dice che spesso ha problemi». La sua assenza sarà un problema a centrocampo. «Non abbiamo ancora la solidità né la squadra che pensavo di avere prima degli infortuni: Renato Sanches ci dà ritmo ma dopo una partita esce, Pare-des è la nostra sicurezza e la nostra organizzazione e cresce, Bove deve migliorare nella capacità di decisione negli spazi corti, Cristante deve giocare in difesa, Pellegrini che ha creatività gioca e non gioca, Aouar fa fatica ad inserirsi e non riesce a venire nella nostra direzione perché noi non andremo verso la sua. Abbiamo bisogno di tempo». […]

(Corsera)