La rinascita di Aouar

Tra i 14 nazionali della Roma in giro per il mondo, sarà uno dei primi a rientrare a Trigoria per mettersi subito a disposizione di José Mourinho. [...] Houssem Aouar tornerà così nella capitale carico più che mai, in quello che forse è il momento migliore della sua stagione da quando è planato in giallorosso. Dopo il gol segnato a Cagliari nell'ultima sfida di campionato e la doppietta realizzata giovedì scorso nell'altra amichevole contro Capo Verde, ieri il centrocampista franco-algerino è entrato a metà secondo tempo. Aiutando comunque a dare una scossa alla nazionale allenata da Belmadi. [...] Insomma, questo è davvero un momento positivo per Aouar, che era arrivato nella Capitale con le stimmate del predestinato e che invece poi si è un po' perso strada facendo. [...]

"Houssem è bravo con la palla al piede, ma poi deve imparare a giocare con noi, a fare anche certi meccanismi difensivi" aveva detto l'allenatore della Roma subito dopo il 4-0 in Europa League contro il Servette. [...] "Le parole di Mourinho mi hanno motivato, come sempre", ha detto il centrocampista appena sbarcato in Algeria. [...] Tra l'altro, Aouar è uno di quei giocatori della rosa della Roma multidimensionali. Nel senso che può fare tante cose, ma soprattutto giocare in più ruoli. Per ora ha fatto la mezzala sinistra nel 3-5-2 e anche il mediano in un centrocampo a due, quando la Roma ha deciso di mettersi con il 3-4-2-1. Ma con questo modulo può giocare anche più alto, come trequartista, esattamente come nel 3-5-2 potrebbe andare a fare anche la seconda punta. [...]

(gasport)