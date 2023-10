La partita del cuore per Ranieri

Sarà una partita speciale quella tra Roma e Cagliari, valida per l’ottava giornata di campionato. Una gara che vede 2 degli allenatori più amati dal popolo romanista: José Mourinho e Claudio Ranieri. I rossoblù ultimi in classifica vogliono cambiare marcia. [...] Sarà una gara che vedrà da una parte Josè Mourinho, capace di riportare un trofeo nella capitale dopo 14 anni e di recuperare l’entusiasmo dei tifosi. Dall’altro lato Claudio Ranieri, con uno scudetto sfiorato nel 2009/10 e un ritorno di cuore nel 2019. I due allenatori nutrono di una stima profonda soprattutto dopo le scintille dei primi tempi in Premier. “Dedicategli lo stadio”, disse alla proprietà del Leicester dopo la vittoria dello storico campionato. Tuttavia, l’allenatore del Cagliari cerca una scossa dopo un inizio di campionato non esaltante. In porta dovrebbe avere spazio Scuffet, mentre potrebbero avere minuti anche Oristanio e Prati.

(Gasport)