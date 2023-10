La maglia non si trova? Perché va a ruba

IL ROMANISTA (G.F) - Non è certo un segreto che la maglia della Roma griffata Adidas sia stata un grande successo. Tre versioni e tre lanci in momenti diversi: il 6 luglio la home, il 26 luglio la away e il 26 settembre la nera. Per ciascuna una variante di design, tessuto e logo, con tre tradizioni mutuate dal passato, tra lupetto cono senza circolo e stemma con lupa e gemelli. Roma Store e Adidas Store sono stati presi d'assalto con numeri decisamente superiori alla passata stagione. Già dopo alcune settimane dall'uscita del kit casalingo le cifre avevano già raggiunto il 70% dell'intero venduto della versione New Balance. (...) Anche per questo, nei mesi, è diventato difficile trovare le taglie più comuni e sono introvabili varie misure per bambini (l'intera divisa non è mai arrivata negli store, online attualmente non risulta disponibile). Ora la situazione va normalizzandosi. (...) . Infine, curiosità e novità rispetto al recente passato: la maglia (la nera ancora no) originale è in vendita anche in negozi non ufficiali, ma di sport e in promo a tempo (non sarà graditissimo alla Roma o al tifoso "purista" ma è legale) con un ottimo sconto.