"La madre di Zaniolo sapeva". L'ultima accusa a Nicolò dopo il giallo delle minacce

La Nazionale ancora prima dell'esordio tra i pro, la doppietta in Champions League e le stimmate di talento del calcio italiano. Poi i due interventi ai legamenti del ginocchio. E l'inizio del declino sportivo, con tanti scivoloni extra campo che nel corso degli ultimi due anni ne hanno minato l'immagine. Almeno a Roma, dove Nicolo Zaniolo non ha lasciato bei ricordi nei tifosi giallorossi. E proprio i suoi trascorsi alla Roma tornano prepotentemente sulle prime pagine dopo le accuse di Fabrizio Corona. (...) Il calciatore ha scommesso su siti illegali, questa per adesso è l'accusa rivolta a Zaniolo. Ma i dettagli pubblicati dal sito Dillingernews stanno facendo imbufalire i tifosi giallorossi. Secondo Corona il calciatore avrebbe scommesso proprio sulla Roma durante una partita di Coppa Italia dove lui era in panchina. Un'accusa gravissima, se confermata, che ha fatto esplodere i tifosi romanisti che hanno inondato il suo profilo Instagram di insulti. Sempre secondo Fabrizio Corona la sua fonte avrebbe rivelato anche la presenza di Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, all'interno del caso scommesse. Accuse presunte, tutte da dimostrare, ma che rivelerebbero un ruolo primario della madre del calciatore. (...) Ben tre volte Francesca Costa fu vittima di ladri. Nel 2019 gli fu rubata la Mini Cooper sotto l'abitazione del figlio, salvo poi vedersela riconsegnata dalle forze dell'ordine pochi giorni dopo. A distanza di pochi mesi fu vittima di una rapina, con l'aggressore che le rubò soldi, rolex e le chiavi del Suv. La stessa autovettura che nel 2020 fu smontata pezzo per pezzo. (...) Automobili, locali, donne e di-scussioni. Molto accese come quella avuta nel gennaio 2023 quando Zaniolo si dovette barricare dentro la casa di Casal Palocco per sfuggire all'aggressione di quattro persone. Al tempo di era parlato di ultrà giallorossi, delusi dal comportamento del calciatore con la maglia della Roma. Pochi giorni dopo l'offerta del Galatasaray che coincise con l'addio alla Roma. Neanche un anno dopo l'accusa di scommesse illegali. E quel passato romanista, for-zatamente cancellato, che ritorna. E per il quale dovrà difendersi in tribunale.

(La Repubblica)