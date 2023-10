La Lazio sfida i giallorossi. Sostegno per l’Expo a Roma

In una nota il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto sapere che “La Lazio ha sempre manifestato la sua azione a tutela dell’aspetto valoriale dello sport e degli interessi della città di Roma. E metterà in atto ogni iniziativa per sostenere la candidatura della città di Roma ad ospitare l’Expo 2030, per consentire alla Capitale d’Italia, ai suoi abitanti e all’intero Paese di avvalersi dei benefici economici e sociali". In evidente contrapposizione con la Roma che ha scelto un sponsor di Riad, la città in concorrenza per l’Expo.

(Gasport)