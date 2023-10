Alle ore 10 l'allenatore della Roma Femminile Spugna e la calciatrice Di Guglielmo interverranno in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Vorskla, valida per la Women's Champions League 2023/24. Le giallorosse affronteranno le ucraine domani alle 14:30 al Tre Fontane e in palio c'è la qualificazione alla fase a gironi. La Roma si presenta all'appuntamento in forma: 3 vittorie su 3 in campionato, 13 gol segnati e 3 subiti.

(corsera)