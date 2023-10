José sorride: Llorente c’è, Smalling prova oggi

José Mourinho recupera Llorente che ieri si è allenato con la squadra per la prima volta da quando ha riportato la lesione al flessore della coscia destra in Genoa-Roma. [...] Il vero problema, però, riguarda Smalling che lavora ancora a parte per un problema tendineo tra il piatto tibiale e il quadricipite al ginocchio sinistro con inevitabili ripercussioni sulla cartilagine. Mourinho lo aspettava addirittura per la trasferta di Cagliari e invece nei 15 giorni di sosta non si è mai allenato con il la squadra. Se l'inglese riuscirà oggi a partecipare almeno a una parte di allenamento, allora è possibile che venga convocato. Da escludere che possa giocare titolareall'Olimpico. Resta da monitorare anche Sanches. [...]

(Il Messaggero)