José si affida alla coppia Dybala-Lukaku per sfatare dopo sei mesi il tabù trasferta

Gli infortuni condizionano le scelte tattiche di Mourinho. L'ultimo stop in ordine di tempo è Lorenzo Pellegrini che ha riportato una lesione al flessore destro giovedì scorso contro il Servette. Confermati i tempi di recupero: fuori almeno un mese. Il “miracolino” paventato per Smalling una settimana fa non è avvenuto: appuntamento a dopo la sosta. Al netto dei forfait, però, il principale nodo da sciogliere per questa sera riguarda Aouar. Non è piaciuto allo Special in Europa League, i nodi verranno sciolti in giornata. Lui, con Bove e Paredes sono gli unici a disposizione, considerando che Cristante dovrà scalare in difesa per l’assenza di Llorente e Smalling. [...] La fortuna per la Roma è che affronterà un Cagliari in crisi e ultimo classifica, ma pronto a rialzare la testa proprio contro la Roma. Che vuole finalmente sfatare il tabù trasferta dopo 6 mesi (ultimo successo a Torino, l'8 aprile) in campionato. Poi, ci sono i giovani su cui Mourinho ha sempre dimostrato di volersi appoggiare. Ha fatto esordire D'Alessio in Europa, da un momento all’altro è pronto a fare lo stesso con Joao Costa (esterno destro) e poi c'è Pagano che può giocare nel ruolo di mezzala. Potrebbe essere lui la sorpresa al via.

(Il Messaggero)