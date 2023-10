Josè lancia Rom: "Adesso riposa, domenica l'Inter"

Sarà che l'Europa League è oramai il giardino di casa sua o che all'orizzonte c'è l'Inter e vuole arrivarci al massimo, carico come non mai. Sarà quel che sarà, ma Romelu Lukaku si conferma ancora una volta come il re di coppa, andando a segno per la 14esima partita consecutiva (con 18 gol) e allungando così ancora di più la serie più lunga di sempre tra Coppa Uefa ed Europa League. […] Quella attuale è la terza miglior partenza di sempre di Romelu, con un gol ogni 97 minuti. Meglio aveva fatto solo con lo United nel 2017-18 (82 minuti) e con l'Inter nel 2020-21 (88). «Lukaku è un grandissimo attaccante - dice El Shaarawy - Un giocatore che ti fa la sponda e che fa anche gol». […]

(Gasport)