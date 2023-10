José: “A Roma esiste l’anti-mourinhismo"

Il futuro può attendere. Il rumore dei nemici no. Dopo due anni e con il tramonto dell'avventura a Roma all'orizzonte, per Mourinho è tempo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. [...] E ritorna il tallone d'Achille, rappresentato dal futuro: "Non so se potrò rimanere di più. Prima della finale di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto e adesso sono qui". Adesso. Domani? Difficile. Semplicemente perché lo scorso 31 maggio dipendeva esclusivamente da lui. Ora non più. [...] Il contratto con la Roma scade fra 8 mesi e nonostante le reiterate aperture sibilline del portoghese, ad oggi i Friedkin non hanno ancora risposto. José rimarrebbe. L’Arabia l’ha messa in stand-by. Proprio per la voglia di restare nel calcio che conta. Il problema è che trascorrono le settimane e non si muove nulla.

(Il Messaggero)