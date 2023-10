José a nudo: "Io, convinto dai Friedkin prima di scoprire cos'è il romanismo"

Nonostante il feeling con i Friedkin non sia ai massimi storici, José Mourinho ci tiene a ribadire la sua adesione al romanismo come manifestazione di empatia. "La Roma – racconta il tecnico nella seconda parte dell'intervista a Sky – è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire. Dopo ho imparato a conoscere il romanismo e ho cercato di entrarci dentro. Mi piace il romanismo. Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo la Curva Sud mi emoziono ancora".

(gasport)