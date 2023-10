Domani a San Siro non ci sarà un posto libero per Inter-Roma: ci saranno oltre 75.000 spettatori. Anche il terzo anello blu, quello destinato ai sostenitori giallorossi, è completamente pieno. Inoltre, è atteso anche il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ex allenatore di entrambe le squadre.

(gazzetta.it)

