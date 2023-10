INTER - ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Nessun dubbio per Mou, Lukaku ed El Shaarawy dal 1'

Oggi alle 18.00 a San Siro la Roma sfiderà l'Inter. Cambi obbligati per i giallorossi a partire dalla panchina, dove ci sarà Salvatore Foti in quanto Mourinho squalificato - come lo scorso anno - dopo aver rimediato un rosso nell'ultima gara di campionato contro il Monza. Peseranno le assenza di Smalling, Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Renato Sanches per questo lo Special One ha pochi dubbi sulla formazione eccezion fatta per il centrocampo dove potrebbero giocarsi la maglia da titolare Bove e Aouar.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT