Inter, la verità su Lukaku

Lukaku ha scelto di non vestire più la maglia dell'Inter. Lui, nessun altro per lui. Ma è quantomeno curioso che fino al 13 giugno, tre giorni dopo la finale di Istanbul, non avesse comunicato la sua decisione a Romelu. Perché forse Lukaku aveva problemi con Simone Inzaghi e già trattava con altri club. […] Probabilmente anche prima delle due semifinali con il Milan. Con quali società? Con la Juventus, certo, perché forte della stima di Massimiliano Allegri. E pure con il Milan, addirittura i rivali cittadini dell'Inter per la quale lui stesso (anzi no, Romelu) professava amore. Sui motivi si può discutere a lungo. Di certo tra Lukaku e Inzaghi non è mai scoppiato l'amore. Per la verità, più da parte del belga che da parte del tecnico, che invece al momento di programmare il 2023-24 aveva messo Big Rom in cima ai suoi desideri di mercato.

(Gasport)