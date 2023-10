Indagini plusvalenze, il club pronto a fare chiarezza

[...]Il 25 ottobre comincerà una nuova analisi dei computer (quelli non ancora visionati ad aprile) da parte dei tecnici della Procura sotto lo sguardo dei legali che rappresentano gli indagati: oltre alla Roma, anche James Pallotta, ex presidente, poi gli allora dirigenti Baldissoni, Gandini, Fienga, ma anche gli attuali proprietari Dan e Ryan Friedkin (i loro pc sono stati già analizzati ad aprile) e Berardi (Ceo a firmare la chiusura del bilancio 2021). I proprietari sono rimasti sorpresi e irritati per l’indagine che li coinvolge, poiché la maggior parte delle operazioni di mercato finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura riguardano gli anni della precedente gestione americana, quindi dal 2017 al 2020. L’unica sotto la loro presidenza riguarda l’acquisto di Kumbulla e il passaggio di Diaby, Cancellieri e Cetin all’Hellas Verona. Una trattativa ufficializzata il 17 settembre 2020, esattamente un mese dopo il closing del neoproprietario e dalla sua nomina a presidente della Roma. Oltre alle operazioni legate agli acquisti di Marchizza, Frattesi e Tumminello e alle uscite di Defrel e Cristante, sotto indagine è soprattutto lo scambio fra Pellegrini e Spinazzola. [...] Agli avvocati degli indagati, compresa la Roma, il compito di difendere le operazioni sotto indagine.

(Corsport)