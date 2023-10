Indagato per aver diffuso audio hot di Zaniolo

IL TEMPO - Per aver diffuso l'audio con il racconto fatto da una ragazza di una notte a luci rosse trascorsa con Nicolò Zaniolo, all'epoca in cui l'attuale attaccante dell'Aston Villa era un giocatore della Roma, Valerio B., 20 anni, è finito nel registro degli indagati con l'accusa di revenge porn. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. «La cronaca di cosa sarebbe accaduto quella notte di ottobre dello scorso all'interno di un parco a Talenti, è nota in quanto gli audio, dei quattro, due sono ancora ascoltabili su You Tube, sono già circolati su internet - riporta il Corriere - Che il racconto della ragazza, 22 anni, sia vero, o meno, non è ancora stato appurato. Fatto sta che la giovane, stando alle sue parole, appena terminata l'esperienza, va a dormire, e quando si sveglia decide di narrare attimo dopo attimo come avrebbe vissuto la notte. Dal momento in cui incontra l'ex giallorosso all'hotel Eden. Fino a quando si fermano, verso le 5 del mattino, in un parco a Talenti». La ragazza, ricostruisce il quotidiano, le spedisce tutte in un gruppo WhatsApp. Tra i membri, c'è Valerio B., difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo che osserva come «l'imputazione sia sbagliata, perché è la ragazza ad annunciare di volerlo inviare a terzi». Qualcuno, in ogni modo, ritiene di riconoscere la voce della narratrice in una donna di 30 anni, ma lei nega: «Sono fidanzata da 11 anni e mi alzo al cinque per lavorare». Intanto, però, la vera narratrice, a febbraio, denuncia la diffusione dell'audio perché non avrebbe prestato alcun consenso.