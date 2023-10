Inchieste, infortuni, fantasmi: le big del campionato a pezzi. E ora inizia un mese di fuoco

Il Milan, dopo Maignan e Theo Hernandez, ha perso anche Sportiello (secondo portiere) e Chukwueze, l'Inter non ha attaccanti di scorta (Arnautovic è rotto, Sanchez è tornato in condizioni peggiori di quando se n'era andato), la Juve è finita nel vortice del calcio scommesse e ha salutato Fagioli (e Pogba) per tutta la stagione, la Roma aspetta ancora Smalling e Dybala e la Lazio s'interroga sul futuro di Immobile dopo l'intervista esclusiva al Messaggero. Sono passate meno di due settimane dall'inizio della sosta ma ci sembra di raccontare in poche righe un anno intero. E invece questo è solo un riassunto, anzi, un bollettino che riguarda le big del campionato prima della ripresa di domani, con Napoli, Inter e Lazio subito in campo perché poi dovranno affrontare anche impegni decisivi di Champions. Dal 21 ottobre al 12 novembre, ultima giornata prima dello stop che deciderà il destino della nuova nazionale di Spalletti, si giocherà quasi ogni giorno, in Italia e in Europa, ed è probabile che molte verità verranno a galla. [...]

(Il Messaggero)