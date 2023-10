Inchiesta sulle plusvalenze giallorosse. Il 25 ottobre i manager in Procura

(...) Il 25 ottobre i manager della Roma saranno convocati in Procura per l'apertura dei computer legata alla inchiesta sulle plusvalenze emersa nel marzo scorso e che ha toccato anche la Lazio (ma in questo caso l'indagine ha sede a Tivoli). Nel mirino alcuni scambi avvenuti dal 2017 in avanti e che, per questo, hanno fatto emettere dalla Procura di Roma avvisi di garanzia a tutti i massimi dirigenti della società giallorossa dal 2017 a oggi. Compaiono quindi, fra gli altri, Pallotta, Baldissoni, Gandini, Fienga, Berardi e appunto i Friedkin. Tutti, però, invieranno legali per assistere a questa sorta di incidente probatorio. (...)

(gasport)