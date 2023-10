Ilary restituisce tre Rolex su 6, Totti li fa vedere all'esperto

Lo scambio è avvenuto, ma non è finita qui. Intanto, dei sei Rolex che Francesco Totti era convinto di vedersi restituire dall'ex moglie Ilary Blasi, solo tre hanno fatto ritorno a casa. I due si sono incontrati ieri in una banca di Roma in presenza dei rispettivi avvocati e, secondo La Repubblica, pare che tra i due ex coniugi sia immediatamente calato il gelo. Totti ha chiesto infatti a un esperto che aveva portato con sé se i tre orologi fossero originali o meno. L'esperto ha confermato l'originalità. La battaglia è destinata a continuare e il 24 gennaio 2024 il giudice del tribunale civile ha fissato la seconda udienza in cui entrambi puntano a ottenere la separazione con addebito.

(Il Giornale)