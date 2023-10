Il sogno infranto di vedere Romelu, Dybala e Pellegrini

Due numeri sono sotto gli occhi di tutti. Il primo: 19 tiri a 3 non devono essere la statistica di Inter-Roma ma, con rispetto parlando, di Manchester City-Salernitana. Il secondo: la Roma ha 8 punti in meno rispetto al campionato scorso, che già non fini in gloria. Meno immediato ma importante è il numero di minuti in cui Lukaku, Dybala e Pellegrini - i tre migliori giocatori a disposizione di Mou - sono stati in campo insieme. In campionato: 161 su 900, meno di un quinto. In Europa League: o su 270. Non è un alibi sufficiente per giocare una partita così rinunciataria, ma è un dato di fatto: alla Roma mancava gran parte dela sua qualità (era assente anche Renato Sanches) dalla metà campo in su. […] Obiezione: tante altre squadre sono piene di infortunati, eppure giocano meglio della Roma. Risposta: vero. Ma il pacchetto Mourinho va comprato completo e le sue squadre hanno (quasi) sempre messo l'interprete al di sopra dello spartito.

(Corsera)