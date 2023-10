Il Real Madrid su Mourinho. E l’Arabia spinge

«Vincere è la cosa più importante nel calcio. Non bisogna trovare scuse o professare qualche filosofia, serve solo essere un vincente». Parola di José Mourinho, uno che di vittorie ne sa qualcosa e ne è ancora affamato. Perché se è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio, lo Special One dopo ventisei trofei non ha mai perso la sua voglia di mettersi in gioco, lottare per un titolo o cambiare mentalità a una squadra. [...] Detto questo, non può neanche stupire se il nome di Mou, all’ultimo anno di contratto con la Roma, stia circolando con insistenza anche negli ambienti madridisti. Voci, rumors, indiscrezioni che si rincorrono in Spagna e che sono arrivati anche a diversi media. Il Mundo Deportivo – nonostante sia un periodico vicino al Barcellona – ha rilanciato ieri la candidatura di Mou per la panchina del Real Madrid dopo l’ormai probabile addio di Carlo Ancelotti alla fine della stagione. «La tifoseria ne sarebbe entusiasta, pronta a riaccogliere lo Special One e a dargli fiducia grazie alla sua esperienza e al suo carattere», si legge tra le righe dell’articolo. Di certo sarebbe una soluzione che si avvicinerebbe molto a quella portata avanti in questi anni da Florentino Perez. Niente scommesse in panchina, ma un allenatore plurivincente, carismatico e gestore di uno spogliatoio di campioni. Da Ancelotti a Mourinho, tutto tornerebbe. [...] «Testa sulla Roma, ma nel mio futuro ci sarà l’Arabia», aveva detto José solo pochi giorni fa. Di certo le avances dei due club di Gedda, Al-Ahli e Al-Ittihad, si fanno sempre più insistenti. Dopo i 96 milioni netti offerti soltanto pochi mesi fa, adesso i sauditi sono pronti a offrire al tecnico uno stipendio ancora più alto (si parla di 50 milioni a stagione) per convincerlo ad accettare già a giugno. Ma i soldi non sono tutto, José lo ha già dimostrato, e se dovesse arrivare ufficialmente la proposta da Madrid, l’Arabia sarebbe una meta da considerare tra qualche anno. Perché il Real è sempre il Real.

(Corsport)