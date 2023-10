IL PUNTO DEL LUNEDI' - CONDO': "Vittoria di uomini più che di gioco". EVANGELISTI: "La Roma può farcela se i suoi demoni la lasciano in pace"

La Roma torna alla vittoria, la seconda in 7 giornate di campionato fin qui, ed è "una medicina", come la descrive Luca Valdiserri. "Fa impressione vedere questa Roma giocare con la notte nel cuore e un gomitolo di dubbi intorno alle ginocchia" aggiunge Evangelisti dalle pagine del 'Corriere dello Sport'. E sarà proprio la coppia Lukaku-Dybala l'appiglio a cui aggrapparsi, secondo la penna di Guido D'Ubaldo, "per cercare di colmare quel gap che c'è con gli avversari che lottano per i quartieri alti della classifica".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

L. VALDISERRI - IL CORRIERE DELLA SERA

La Roma prende la medicina ma è tutt'altro che guarita. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Frosinone in un match che ha mostrato ancora tanti giocatori in cerca della forma migliore. Avere in attacco Dybala e Lukaku è però una garanzia: la Joya ha servito due assist, mentre Big Rom ha segnato 4 reti nelle ultime 5. Inoltre è tornato al gol Pellegrini, il quale non siglava una rete dal 24 aprile.

Di Francesco ha fatto un po' di turnover, schierando Cuni in attacco e proprio lui è andato vicinissimo allo 0-1 in due occasioni. Poi Lukaku ha sbloccato il match con un grande movimento a ricciolo su assist di Dybala. Nella ripresa è poi arrivato il raddoppio con Pellegrini, che ha spinto in rete il cross della Joya su punizione.

M. EVANGELISTI - CORRIERE DELLO SPORT

Fa impressione vedere questa Roma giocare con la notte nel cuore e un gomitolo di dubbi intorno alle ginocchia. Contro tutti, contro chiunque disponga di gambe sode, infarinature di geometria e un minimo di presenza di spirito. Peggio se si trova davanti una squadra di Serie A, cominciando dal Frosinone che può contare su un paio di ex inferociti dal peso dell'Olimpico pur sempre colmo e assetato di vittoria, su Soulé che da esubero juventino si è fatto secondo miglior dribblatore del campionato - il primo, Gudmundsson, la Roma lo aveva incrociato pochi giorni fa ed erano stati dolori - e sull'ordine imposto da Di Francesco al caos zemaniano che fino a qualche tempo fa infestava la sua visione del calcio. [...]

È che la notte fa presto a scendere nel cuore e ci mette un sacco di tempo ad andarsene. Hanno tutti una paura raggelante di sbagliare. [...] L'unico che sembra ancora in possesso della leggerezza mentale necessaria alla fisica del gioco è Lukaku. Non solo sfonda la rete dopo venti minuti di anestesia agonistica, ma va anche a prendere gli altri per le orecchie quando la squadra si abbassa e urla in faccia al pubblico quando scende l'intensità dell'entusiasmo. [...] La Roma può farcela se la lasciano in pace i suoi demoni.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Sotto il segno della LuPa. Il pressing asfissiante a tutto campo del Frosinone messo bene in campo da Di Francesco aveva confuso le poche idee della Roma. [...] Il gol di Lukaku è stata una liberazione, ha allontanato i fantasmi, ha consentito a Dan Friedkin, in tribuna con il figlio Ryan, di tirare un sospiro di sollievo. [...] Dal sodalizio tecnico tra i due giocatori di maggior talento, quelli che sono considerati una delle migliori coppie da gol del campionato, può arrivare la soluzione ai problemi di Mourinho. [...]

La squadra che è stata affidata a Mourinho è imperfetta e finora è stata anche condizionata dagli infortuni. Dovrà affidarsi a Lukaku e Dybala per cercare di colmare quel gap che c'è con gli avversari che lottano per i quartieri alti della classifica. [...]

P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] Sia la Roma che la Lazio hanno mantenuto i loro allenatori (di grido) per il terzo anno, dando continuità ai progetti che in Europa (la Roma) e in Italia (la Lazio) hanno già portato risultati. Anche se ieri Mourinho ha ripassato Sarri, tamponando la crisi con una vittoria di uomini (Lukaku, Pellegrini) più che di gioco, la previsione è che i due continueranno sui loro terreni: Mourinho affidando al mata-mata dell'Europa League il senso del suo passaggio per Roma, Sarri privilegiando il campionato su una Champions di cui non manca di sottolineare le difficoltà. Beh, le premesse e le promesse erano altre. Lo scorso anno le milanesi totalizzarono 5 punti in più delle romane. Oggi, dopo sette turni, sono 21.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Il 2-0 nella notte più lunga per Mourinho e i suoi giallorossi. All'Olimpico la sensazione, prima di cominciare, è inequivocabile: più che battere il Frosinone dell'ex Di Francesco, c'è da sconfiggere la pressione. [...] Non c'è frenesia e nemmeno agonismo: la squadra sceglie l'andamento lento. Fa il compitino. [...] Solo Dybala rischia: la giocata diversa e complicata, quindi bella e impossibile, fa parte del suo dna. Lukaku lo segue con lo sguardo e con la corsa. E con la speranza. [...]

La LuPa ringhia. I compagni, invece, restano acquattati. Rintananti. Nessuno azzarda o rischia, meglio giocare semplice. [...] La Roma, anche se concentrata, non si libera dalla tensione accumulata dopo il crollo di Marassi. È paurosa, macchinosa e, quando avrebbe la possibilità di chiudere il match, diventa precipitosa.