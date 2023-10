Il lungo anno di Karsdorp il figliol prodigo

Otto mesi per tornare a giocare dal primo minuto in campionato, dodici per riprendersi la Roma. Se sarà per un periodo lungo, o solo fino a gennaio, nessuno lo sa, ma intanto Rick Karsdorp è tornato ad essere una risorsa preziosa per la sua squadra. E fa pensare che sia così nell'unico ruolo in cui la Roma, numericamente, è più che coperta. […] A modo suo, nonostante un carattere particolare (dopo 6 anni ancora fa interviste in inglese, tanto per fare un esempio), Rick alla Roma è legato davvero. E a Mourinho ancora di più, anche se esattamente un anno fa il loro rapporto iniziava a scricchiolare per degli atteggiamenti sbagliati dell'olandese in allenamento. Il tutto sfociato, poi, nello sfogo di Mou dopo il Sassuolo che mise - davvero - a rischio la permanenza di Karsdorp. […] Il rinnovo, ad ora, sembra utopia, ma sembrava utopia anche rivederlo in campo dopo le parole di Mourinho nel novembre scorso. Rick ha trovato la forza di riprendersi la Roma, praticamente sparito dai social, salvo ricondividere alcune immagini di campo o alcune foto con la moglie e i figli. […] Un anno dopo aver quasi perso la Roma, definitivamente, per Karsdorp sarà questo il compito più arduo. In tutto questo, però, un ruolo determinante potranno averlo i compagni: anche nei momenti più complicati della sua avventura romanista, Rick ha sempre avuto un buon legame con il gruppo. Abita a Casal Palocco, la moglie e i figli sono integrati con le famiglie degli altri giocatori e non è mai stato escluso. Né dalla chat di squadra né dalle varie e reale, il modo migliore per non rimanere indietro. Non è più tempo di farlo.

(Corsport)