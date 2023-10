Il futuro sempre meno Special

[...] Mourinho, che è uomo d’onore, ha dichiarato: resterò fino alla fine, ma poi andrò in Arabia. Così, tanto per dire, e per molti tifosi sarebbe un’altra sanguinosa ferita, dopo la vicenda Totti. E io ricordo che, proprio citando Totti ha usato l’aggettivo “romanismo”: ecco, uno che ha capito tutto, che ci ha guardato dentro e conquistato. Il nostro è romanismo e, mi sembrava, anche il suo. Magli americani sono strani, diversi. provate a chiedere a Maldini. Magari, Totti e Mourinho fanno ombra: troppo loro, poco il resto. Balle, sono la ragione per cui “maciniamo chilometri”, fino a Cagliari.

(Il Messaggero)