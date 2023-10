Il Faraone piange: "Dette cose non vere. Fanno male"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Gol vittoria, e lacrime di sfogo sotto la curva per El Shaarawy. Dopo la convocazione in nazionale e una serie di voci che lo vedevano invischiato nella vicenda legata alle scommesse sul calcio il Faraone dopo il gol si è lasciato andare a un pianto liberatorio davanti alla sua gente, confortato dagli applausi e dall'abbraccio dei compagni e soprattutto di Romelu Lukaku, il primo a festeggiare il gol di Stephan. "È stata una gioia incredibile - ha affermato il calciatore - sono emozioni veramente forti e io vivo per questo, per il gol e per i tifosi. È stato un pianto liberatorio per tutto quello che è successo in settimana, ero arrabbiato per aver sentito voci non vere. Sono un professionista e non ho mai pensato di mancare di rispetto allo sport che amo".

El Shaarawy è poi entrato nei meriti della partita: "Oggi abbiamo dimostrato con questa vittoria di avere una continuità anche se ci sono cose che vanno migliorate, questa gara ci dà tanta fiducia. Certo, se non avessi fatto gol si sarebbe parlato di un'altra partita e un'altra Roma. Ci teniamo stretti questi tre punti, ma sappiamo che possiamo fare meglio e dobbiamo continuare così". Con la gara di ieri inizia un periodo denso di impegni per i giallorossi: "Siamo una squadra attrezzata per fare più di una partita a settimana, chi non gioca tanto deve dimostrare di poter essere all'altezza, abbiamo giocatori di qualità e tutti possono dare una mano e sentirsi importanti".