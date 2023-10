Il difensivista Mourinho

La strategia del bus ha retto per 80 minuti, poi Dimarco e Thuram hanno sorpassato il pullman della Roma e amen. José Mourinho ha attaccato l'arbitro e la Lega e ha imprecato per le tante assenze, ma se avesse goduto di Pellegrini, Smalling, Abraham, Spinazzola e Sanches, avrebbe giocato la stessa partita di vigile attesa. Mou è un Allegri che ce l'ha fatta in Europa e nel mondo, perché ha vinto due Champions, due Europa League e una Conference, ma le linee guida sono le stesse. E rispetto ad Allegri oggi ha un altro problema: alla Roma è un allenatore in scadenza, dunque depotenziato.

(Gasport)